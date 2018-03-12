Светлана Лобода подтвердила новости о беременности

35-летняя украинская певица Светлана Лобода не спешила официально подтверждать новости о беременности, которые наполняли СМИ последние две недели. Но вчера она все-таки объявила о будущем материнстве, новом альбоме и грандиозном шоу.



«Я ухожу в небольшой отпуск… Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо. И я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне снова в строю, снова на концертах,» — написала Лобода в инстаграме под фотографией с музыкальной премии BraVo, где звезда появилась в платье, подчеркивающем ее округлившийся животик.



Светлана уже воспитывает семилетнюю дочь Евангелину, которую она родила от танцора Андрея Царя, некогда работавшего с балетом певицы. Об отце будущего ребенка пока еще ничего не известно.

Напомним, что познакомились Лобода и Царь во время подготовки выступления Светланы на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2009 году. Тогда Андрей был не только участником номера, но и режиссёром-постановщиком. У них возникли сильные чувства, и в течение нескольких они жили душа в душу, не задумываясь о штампе в паспорте. Царь предложил матери своего ребёнка выйти за него замуж, но Светлана ответила ему, что не надо обременять себя никому не нужными штампами, раз им и так хорошо вместе.

«Я старше Андрея на три года, может быть и мудрее поэтому, в определенный момент наши мировоззрения и стремления настолько сильно разошлись, что нам стало трудно вместе. Я по своей сути локомотив, всегда двигаюсь вперед. А Андрей больше склонен к медитации, к спокойной семейной жизни. К тому же он немного комплексовал, потому что я зарабатывала больше, была успешной.

«По жизни я боец и считаю, что за свое счастье нужно бороться, а не сидеть сложа руки. Тем более, если ты хочешь быть рядом с женщиной-артисткой, то придется ей соответствовать, успевать за ней. Андрей же выбрал другую позицию – он предпочел уйти в себя и заняться различными практиками, в то время как я сутками работала, чтобы обеспечить семью. Мне было жаль видеть, как наша семья разваливается, ведь мои мама с папой живут в браке 35 лет, и я всегда восхищаюсь их отношениями» — сказала Светлана.



Расстались они без взаимных обвинений и обид, продолжают общаться и поддерживать друг друга. Сейчас содержание дочери лежит на хрупких плечах Светланы. Она по-прежнему зарабатывает за себя и того парня, но ей очень бы хотелось, чтобы и отец принимал финансовое участие в судьбе их дочурки.«Андрей помогает нам редко. Мы с ним говорили на эту тему, но пока у него не получается, хотя мне хотелось бы. Не потому, что я нуждаюсь. Просто, на мой взгляд, финансовое участие в жизни дочери подразумевает более серьезную ответственность, и мужчина просто обязан поддерживать своих детей, и материально в том числе» — сказала Светлана.