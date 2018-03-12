Священник из Иерусалима раскрыл секрет «благодатного огня»

Один из настоятелей Храма Гроба Господня в Иерусалиме, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян заявил, что «благодатный огонь» зажигается от масляной лампады.

Данными словами, сказанными в интервью израильскому телевидению, он вызвал скандал среди слушателей. Многие люди верят, что огонь, который раз в год — в Пасхальную ночь, зажигается в часовне Храма Гроба Господня в Иерусалиме, появляется там чудесным образом.

В то же время, священник подчеркнул, что ничего мистического в происходящем нет: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».