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Телескоп «Хаббл» заснял сталкивающиеся галактики


Добавлено: 12 мар 2018 в 01:36, Категория: Общество
Телескоп «Хаббл» заснял сталкивающиеся галактики

Специалистам удалось сделать снимок слияния двух галактик, используя телескоп «Хаббл», сказано на Space.com.

Они располагаются на расстоянии больше 300 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита. Слияние еще на начальной стадии. Сближение продлится миллионы лет. Когда оно завершится, они объединятся в однородную структуру.

 

Sometimes, as seen in this spectacular @HUBBLE_space image of Arp 256, galaxies can collide in a crash of cosmic proportions As featured in our week in #space images: https://t.co/EAyYNtQf7a pic.twitter.com/NqWTMBe0td

— ESA (@esa) 11 марта 2018 г.

 

Это самое обычное явление во Вселенной. Ученые прогнозируют, что наша галактика столкнется с соседней, Андромедой. Однако это произойдет не раньше, чем через четыре миллиарда лет.

Ранее Джон Босуэлл разместил ролик в интернете, на котором можно увидеть все важнейшие моменты из жизни Вселенной, начиная с Большого взрыва. Одна его секунда – 22 миллиона лет. Видео длится десять с половиной минут. На данный момент, его посмотрели почти четыре сотни тысяч человек. Картинка очень красивая, яркая и динамичная.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 01:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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