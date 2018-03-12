Тейлор Свифт стала невидимой в новом клипе на песню Delicate

Тейлор Свифт

28-летняя Тейлор Свифт, которая вчера получила награду в номинации "Певица года" на церемонии iHeartRadio Music Awards, порадовала своих поклонников новой видеоработой — певица представила клип на песню Delicate. Композиция вошла в ее шестой студийный альбом Reputation, релиз которого состоялся в ноябре прошлого года.

По сюжету видео Тейлор становится гостьей торжественного мероприятия, где ей вручают волшебную записку. Спустя некоторое время певица понимает, что стала невидимой. И это ее, надо отметить, ничуть не расстраивает. Оторвав подол своего платья и сняв ненавистные туфли на высоких каблуках, певица не просто пустилась в пляс, но и стала танцевать везде, где только можно: на ресепшен-стойке в гостинице, в метро и на улице (причем делала она это под проливным дождем).

Всего за сутки с момента публикации клипа на YouTube этот ролик набрал уже больше двух миллионов просмотров. Поклонникам певицы ее новая видеоработа очень понравилась. Как они отметили в комментариях к клипу, он получился очень "честным и реалистичным":

Тейлор открыта, она не стесняется своих чувств и эмоций. В этом клипе — она настоящая,

— резюмировали они.