У России — третье золото на Паралимпиаде-2018

Россиянка Екатерина Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой в Пхёнчхане, одержав победу в лыжной гонке свободным стилем на 15 км среди стоячих спортсменок.

Румянцева преодолела дистанцию за 49 мин 37,6 секунды. Серебро досталось еще одной российской спортсменке Анне Милениной с результатом 50 мин 55,6 сек.

Бронзовую медаль завоевала украинка Людмила Ляшенко.

Для сборной России золото Румянцевой стало третьей медалью высшей пробы на Паралимпиаде-2018. Отметим, что Румянцева и Миленина ранее заняли 1 и 2 место в соревнованиях по биатлону в забеге на 6 км.