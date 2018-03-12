Украинская сборная завоевала три медали на Паралимпиаде

11 марта сборная Украины завоевала золотую, серебряную и бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пхенчане. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя). Оксана Шишкова завоевала «серебро» в лыжных гонках на 15 километров для спорстменов с проблемами зрения. Людмила Ляшенко пришла третьей в лыжной гонке на 15 километров (стоя).

На данный момент у Украины 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первые медали в Паралимпиаде.

Фото: Twitter