Украину ждет много реформ перед вступлением в НАТО, - нардеп

Представитель политической партии «Народный фронт» Максим Бурбак считают, что вектор сближения Украины и НАТО является полностью правильным.«Это ожидаемое и правильное решение. «Народный фронт» последовательно определяет вступление в НАТО как стратегический приоритет Украины. Наши союзники в Североатлантическом альянсе должны осознавать, что членство Украины в НАТО – это не столько вопрос безопасности Украины, как залог безопасности и мира в Европе и в мире в целом», - подчеркнул он.При этом нардеп подчеркнул, что для достижения результате украинской стороне предстоит много работы.«Надо признать, что благодаря политической воле и решительности действий правительства и коалиции сразу после Революции достоинства мы невероятно продвинулись в направлении к членству в НАТО. «Народный фронт» и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы Украина в ближайшее время стала членом НАТО. Это абсолютно возможно, и мы приложим для этого все свои усилия», - подчеркнул Максим Бурбак.