В Эстонии сообщили о нарушении границы российским Ил-76

Принадлежащий министерству обороны России транспортный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает ERR.ee со ссылкой на пресс-службу генштаба армии республики.

Как сообщается, российский самолет вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и находился на эстонской территории почти минуту.

Отмечается, что транспондер (передатчик для идентификации) самолета был включен, план полета Эстония получила. При этом на радиоконтакт с Центром управления полетами Эстонии Ил-76 не выходил.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии был вызван российский посол, где ему передали ноту.