В Италии на производствах ежегодно гибнут тысячи людей

В Италии от несчастных случаев на производстве в среднем ежедневно погибают порядка три человека. Об этом, пишет La Stampa, говорят данные, обнародованные Национальным институтом страхования от несчастных случаев на производстве (Inail).

Согласно этим сведениям, в 2017 году были зарегистрированы 635 тысяч 433 случая производственных травм. В результате несчастных случаев погибли 1 тысяча 29 человек, что на 1,1% больше по сравнению с 2016 годом.

В январе этого года на 14,8% увеличилось число случаев профессиональных заболеваний.

Согласно Inail, чаще всего несчастные случаи в стране происходят в строительной отрасли, на автотранспорте, в обрабатывающем производстве, а также в сельском хозяйстве.

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