В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО»

В Киеве депутаты предлагают объявлять дни траура во время похорон киевлян, погибших в «АТО», сообщает пресс-служба Киеврады.

«В знак скорби по погибшим в день траура по всей территории столицы будут приспускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях.

Кроме того, на время проведения прощальной церемонии предлагается ограничивать проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований на территории столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории Киева будут рекомендовать приобщиться к чествованию памяти погибших и вывешивать на помещениях государственные флаги Украины с черными лентами.

Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики.