В Крыму арестовали обвиняемого в жестоком убийстве семьи с ребёнком

Следственные органы СК России по Республике Крым предъявили обвинение местному жителю, который совершил убийство семьи с ребёнком из корыстных целей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Читайте по теме

Полиция Ялты при расследовании убийства обнаружила большой арсенал оружия

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, малолетнего, из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем).

По данным следствия, 23 февраля 2018 года обвиняемый расстрелял из пистолета Макарова семью Ларьковых из трёх человек — супружеской пары и их 4-летней дочери. После этого для сокрытия преступления он столкнул автомобиль с телами в водоём — канал, расположенный вблизи судоремонтного завода «Залив».

Преступление было совершено из корыстных побуждений и по заранее подготовленному плану из желания завладеть денежными средствами потерпевших.

По ходатайству следователя перед судом обвиняемого заключили под стражу.

Выясняются все обстоятельства преступления, а также проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Яндекс.Дзенв Telegram

Пассажиров такси начнут страховать

На Кубе проходят парламентские выборы

В Литве, Латвии и Польше заявили об угрозе «Северного потока-2»