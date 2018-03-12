В ресторане «На Мосфильмовской» пройдет ужин в четыре руки

15 марта в ресторане «На Мосфильмовской» (Университетский пр-т, д. 25) состоится ужин в 4 руки от Михаила Кощеева и Александра Райляна. Это уже третий ужин в рамках проекта «Кухня на грани», мероприятие посвящено Азии.[/url][url=?pic=2#pic2]
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Михаил Кощеев, шеф-повар ресторана «На Мосфильмосвкой», и Александр Райлян, су-шеф ресторана деликатесов Insight, приготовят сложносочиненный сет, в котором соединят разные виды мяса, структуры и температуры. В меню – семь блюд.
Меню ужина:
лосось с воздушным кремом из гребешка и мисо
хрустящий картофельный салат с соусом из сладкого чили и чипсами из пармской ветчины
«необычный ролл» с кремом из гребешка и маринованным в ким-чи лососем
«не совсем суп» – измененный в молекулярном стиле классический том-кха
копченая уткой с манго под устричным соусом и свиной грудинкой, маринованной в вяленых травах
унаги с почками лотоса, мини-киви и печеной брюссельской капустой.
мильфей с тайским арбузом и кокосовым кремом.
Стоимость ужина – 3 000 рублей В стоимость входит два бокала вина – белого и красного. Начало ужина в 20.00.