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В Санкт-Петербурге стартует четырехмесячный крестный ход о запрете абортов


Добавлено: 12 мар 2018 в 19:01, Категория: Политика
В Санкт-Петербурге стартует четырехмесячный крестный ход о запрете абортов

15 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге начнется четырехмесячный крестный ход, участники которого будут молиться о прекращении греха искусственных абортов (убийств детей до рождения) в России. За 4 месяца богомольцам предстоит преодолеть порядка 2700 километров, пройдя через 98 населенных пунктов страны. Организатором события выступило Общероссийское общественное движение «За жизнь!».

Событие приурочено к годовщине столетия убийства Царской семьи, в связи с чем крестный ход начнется в Царском Селе (Санкт-Петербург), а завершится на Ганиной Яме (Екатеринбург). Мероприятие согласовано с Русской Православной Церковью.

Многомесячный путь начнется с молебна в Феодоровском Государевом соборе в Царском Селе, сразу после которого верующие выдвинутся к Софийскому собору (Пушкин), путь до которого составит около 4 километров.

На протяжении всего пути богомольцы понесут с собой образ Царственных страстотерпцев и икону Феодоровской Божией Матери, что хранится в Феодоровском Государевом соборе. Примечательно, что на пути следования Крестный ход зайдет в Феодоровский мужской монастырь в Городце, где изначально хранилась несомая икона Феодоровской Божией Матери.

Костяк крестного хода будет состоять из православных москвичей, насчитывая около 30 человек. Московские богомольцы совершат молебен в столичном храме Покрова в Ясеневе, после чего отправятся к месту начала крестного хода — Царское село. На пути следования к ним смогут присоединиться другие верующие.

В Ленинградской области Крестный ход пробудет до 31 марта, пройдя 15 населенных пунктов, среди которых: Царское Село (г. Пушкин), г.Колпино, Никольское село, деревня Сологубовка, поселков Шапки, город Любань, город Кириши, городской поселок Будогощь, деревня Кукуй, город Тихвин, деревня Сегла, город Пикалево, поселок Ефимовский, село Сомино.

В общей сложности верующие пройдут через 98 населенных пунктах в 18 епархий Русской Православной Церкви.

«Сто лет назад в годы гражданской войны произошло цареубийство, а сама братоубийственная гражданская война перетекла в войну родителей со своими детьми, потому что в 1920 году были легализованы аборты. С тех пор по подсчетам демографов Россия потеряла несколько сотен миллионов человек, но мы надеемся, что когда-нибудь это прекратится. Опыт прославления в 2000 году в лике святых Царственных Мучеников, показывает, что народ наш способен осознавать свои ошибки, извлекать уроки из своего прошлого» , — комментирует Сергей Чесноков, координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!».

По данным Росстата в 2016 г. было сделано 836 тысяч прерываний беременности. Для сравнения — население Амурской области составляет 801 тыс. человек. Несмотря на заявления чиновников о ежегодном снижении числа искусственных прерываний беременностей, общественные и религиозные деятели считают ситуацию с абортами шокирующей.

Организаторы приглашают жителей Ленинградской области принять участие в столь значимом событии.

Молебен на начало Крестного хода состоится в 8.00 в Феодоровском Государевом соборе в Царском Селе, в 9.00 Крестный ход выйдет к Софийскому сбору в городе Пушкин.
Подробный маршрут и график следования можно посмотреть по ссылке.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 19:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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