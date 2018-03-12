В СМИ обсуждают переписку Колина Ферта с бывшим любовником его жены

Колин Ферт

История романа супруги Колина Ферта Ливии Джуджолли с Марко Бранкаччиа получила продолжение. После того как она обвинила бывшего любовника в преследовании (якобы итальянский журналист без конца звонил ей, угрожал и писал письма) и призналась в измене своему мужу, появились новые подробности этого дела. На этот раз интерес СМИ вызвала переписка обманутого супруга и его соперника. Как сообщают западные издания, два года назад актер написал журналисту довольно эмоциональное и полное сочувствия письмо (о неверности супруги Ферта стало известно только недавно, поэтому и интерес общественности к этому скандальному делу появился только сейчас).

Вы заставили меня страдать. Но я знаю, что вы тоже переживаете,

— написал он.

Колин Ферт и Ливия Джуджолли

Это послание Ферта стало ответом Бранкаччиа на его письмо, которое итальянец отправил актеру после расставания с Джуджолли в 2016 году.

Я был очень зол и расстроен и отправил ему письмо, в котором была наша с Ливией совместная фотография. Я хотел, чтобы он знал, что случилось. А в ответ я получил письмо, в котором увидел сострадание и взаимопонимание,

— рассказал Марко Бранкаччиа.

Марко Бранкаччиа

Несмотря, однако, на сочувствие со стороны 57-летнего Ферта, супруги, которые смогли преодолеть кризис в своих отношениях (а они даже на время расставались), обратились в полицию и обвинили 55-летнего журналиста в преследовании. Сам он все эти обвинения отрицает.

Мое "преследование" выражалось в двух сообщениях в WhatsApp и электронном письме,

— ранее заявил он.

Колин Ферт и Ливия Джуджолли