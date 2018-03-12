Власти Москвы согласовали митинг «Левого фронта» на день после выборов

В столичной мэрии согласовали проведение митинга «Левого фронта» 19 марта — на следующий день после президентских выборов. Об этом координатор движения Сергей Удбльцов сообщил на своей странице «ВКонтакте», приложив фотографию документа, поступившего из мэрии.

Митинг под названием «Народное обсуждение итогов выборов президента» пройдет на Суворовской площади с 18 часов.

«Отметим, что заявители подавали уведомление о проведении митинга на Пушкинской площади, однако после проведения переговоров считают возможным провести митинг на Суворовской площади», — говорится на странице Удальцова.