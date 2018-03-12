Вратарь ХК "Сибирь" Салак не ведет переговоров с другими клубами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь новосибирской "Сибири" Александр Салак не ведет переговоров о продолжении карьеры с другими клубами, заявил агент хоккеиста Игорь Парашкин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Салак может продолжить карьеру в омском "Авангарде". Контракт 31-летнего чешского хоккеиста с новосибирским клубом действует до 30 апреля.

"Безусловно, к Салаку есть интерес со стороны ряда клубов КХЛ, но никаких переговоров ни с кем мы не вели. Более того, существует вариант, что Александр останется в "Сибири", хотя предметного разговора с новосибирцами еще тоже не было", - сказал Парашкин РИА Новости по телефону.

"Удивительно слышать новости о том, что мы ведем переговоры с командами, которые участвуют в плей-офф. Это просто некорректно и не соответствует действительности. Мы соблюдаем регламент, поэтому никак не можем вести предметный разговор с другими клубами в данный момент", - отметил агент.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Салак провел 37 игр, отражая в среднем 91,7% бросков. "Сибирь" не вышла в плей-офф.