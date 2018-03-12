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Врау. іo: новый платежный агрегатор


Добавлено: 12 мар 2018 в 12:12, Категория: Экономика

Bpay.io – революция в сфере финансов! Интернет-платформа, с помощью которой вы сможете конвертировать деньги, переводить в разную валюту и многое другое.

Врау. іo: новый платежный агрегатор

Одной из наиболее характерных черт современной экономики является очевидное выделение сферы криптовалют в обособленный сегмент единого финансового рынка. Однако не все цифровые активы обладают достаточным уровнем ликвидности. Инновационная площадка Врау. io является эффективным решением этой проблемы.

Что это такое

В первую очередь, Врау. io - это революционный платежный сервис, разработанный на базе прогрессивных технологических принципов блокчейна.

Данная платформа создана для учета и приема всех существующих токенов, а также их конвертации в фиатные национальные валюты и беспрепятственного вывода средств на банковские счета.

Главные плюсы

Врау. io обладает множеством бесспорных преимуществ по сравнению с аналогичными разработками. В числе главных из них можно выделить:

  • максимально возможное количество обслуживаемых альткоинов;
  • обширная целевая аудитория;
  • абсолютная безопасность личных данных пользователей;
  • и т. д.

Экономические показатели

С целью привлечения инвесторов, руководство корпорации Врау. io эмитировало собственную криптовалюту проекта - токены BUY. Стоимость 1 у. е. составляет 0, 08 USD.

Общий объем эмиссии равен 1 000 000 000 альткоинов, 60 % из которых доступны к публичной продаже, а 10 % распределятся между учредителями.

Общая картина размещения токенов выглядит так:

  • 50% - расширение команды и продвижение проекта;
  • 15% - операционные расходы, открытие новых офисов;
  • 15% - маркетинговые исследования;
  • 10% - правовое сопровождение;
  • 10% - лоббирование интересов сервера.

Станьте успешным инвестором вместе с Врау. io, зарегистрировавшись на официальном сайте платформы по ссылке https://www.bpay.io/. Техническая документация доступна по адресу https://www.bpay.io/pdf/ru/wp.pdf.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте: 
Веб-сайт - https://www.bpay.io/ 
Технический документ - https://www.bpay.io/pdf/ru/wp.pdf 


Социальные сети проекта: 
Тема Bitcointalk - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3051727...
Телеграм - https://t.me/bpay_chat 
Twitter - https://twitter.com/Bpaytool 
Facebook -https://www.facebook.com/Bpayio-243285332874797/ 
Blog - https://medium.com/@bpay 


BTT автора -  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905



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Добавлено: 12 мар 2018 в 12:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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