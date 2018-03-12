Врау. іo: новый платежный агрегатор

Bpay.io – революция в сфере финансов! Интернет-платформа, с помощью которой вы сможете конвертировать деньги, переводить в разную валюту и многое другое.

Одной из наиболее характерных черт современной экономики является очевидное выделение сферы криптовалют в обособленный сегмент единого финансового рынка. Однако не все цифровые активы обладают достаточным уровнем ликвидности. Инновационная площадка Врау. io является эффективным решением этой проблемы.

Что это такое

В первую очередь, Врау. io - это революционный платежный сервис, разработанный на базе прогрессивных технологических принципов блокчейна.

Данная платформа создана для учета и приема всех существующих токенов, а также их конвертации в фиатные национальные валюты и беспрепятственного вывода средств на банковские счета.

Главные плюсы

Врау. io обладает множеством бесспорных преимуществ по сравнению с аналогичными разработками. В числе главных из них можно выделить:

максимально возможное количество обслуживаемых альткоинов;

обширная целевая аудитория;

абсолютная безопасность личных данных пользователей;

и т. д.

Экономические показатели

С целью привлечения инвесторов, руководство корпорации Врау. io эмитировало собственную криптовалюту проекта - токены BUY. Стоимость 1 у. е. составляет 0, 08 USD.

Общий объем эмиссии равен 1 000 000 000 альткоинов, 60 % из которых доступны к публичной продаже, а 10 % распределятся между учредителями.

Общая картина размещения токенов выглядит так:

50% - расширение команды и продвижение проекта;

15% - операционные расходы, открытие новых офисов;

15% - маркетинговые исследования;

10% - правовое сопровождение;

10% - лоббирование интересов сервера.

Станьте успешным инвестором вместе с Врау. io, зарегистрировавшись на официальном сайте платформы по ссылке https://www.bpay.io/. Техническая документация доступна по адресу https://www.bpay.io/pdf/ru/wp.pdf.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Веб-сайт - https://www.bpay.io/

Технический документ - https://www.bpay.io/pdf/ru/wp.pdf



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BTT автора - https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905