Врау. іo: новый платежный агрегатор

Bpay.io – революция в сфере финансов! Интернет-платформа, с помощью которой вы сможете конвертировать деньги, переводить в разную валюту и многое другое.
Одной из наиболее характерных черт современной экономики является очевидное выделение сферы криптовалют в обособленный сегмент единого финансового рынка. Однако не все цифровые активы обладают достаточным уровнем ликвидности. Инновационная площадка Врау. io является эффективным решением этой проблемы.
Что это такое
В первую очередь, Врау. io - это революционный платежный сервис, разработанный на базе прогрессивных технологических принципов блокчейна.
Данная платформа создана для учета и приема всех существующих токенов, а также их конвертации в фиатные национальные валюты и беспрепятственного вывода средств на банковские счета.
Главные плюсы
Врау. io обладает множеством бесспорных преимуществ по сравнению с аналогичными разработками. В числе главных из них можно выделить:
- максимально возможное количество обслуживаемых альткоинов;
- обширная целевая аудитория;
- абсолютная безопасность личных данных пользователей;
- и т. д.
Экономические показатели
С целью привлечения инвесторов, руководство корпорации Врау. io эмитировало собственную криптовалюту проекта - токены BUY. Стоимость 1 у. е. составляет 0, 08 USD.
Общий объем эмиссии равен 1 000 000 000 альткоинов, 60 % из которых доступны к публичной продаже, а 10 % распределятся между учредителями.
Общая картина размещения токенов выглядит так:
- 50% - расширение команды и продвижение проекта;
- 15% - операционные расходы, открытие новых офисов;
- 15% - маркетинговые исследования;
- 10% - правовое сопровождение;
- 10% - лоббирование интересов сервера.
Станьте успешным инвестором вместе с Врау. io, зарегистрировавшись на официальном сайте платформы по ссылке https://www.bpay.io/. Техническая документация доступна по адресу https://www.bpay.io/pdf/ru/wp.pdf.
Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:
Веб-сайт - https://www.bpay.io/
Технический документ - https://www.bpay.io/pdf/ru/wp.pdf
Социальные сети проекта:
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BTT автора - https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905