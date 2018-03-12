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ВСУ обстреляли автомобиль с рабочими Донецкой фильтровальной станции


Добавлено: 12 мар 2018 в 10:56, Категория: Новости на сегодня
ВСУ обстреляли автомобиль с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Утром 12 марта ВСУ открыли огонь по автомобилю, который вез рабочую смену на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС).

О нарушении противником режима прекращения огня сообщил журналистам представитель компании «Вода Донбасса».

«В 07:30 утра украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по колонне автомобилей, которые везли людей на их рабочие места.

Одна из машин получила повреждения, теперь не на ходу», — сообщил представитель компании.

Кроме того, около 00:15 12 марта украинские военные из 120-мм минометов обстреляли село Ленинское.

Как уточнил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов, по населенному пункту было выпущено как минимум шесть мин, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 10:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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