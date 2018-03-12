ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, погиб защитник ДНР

Показать меню
Актуально
Лауреат "Оскара-2018" Гильермо дель Торо развелся с женой после 30 лет брака, - 16:35 Лауреат На Балтийском флоте проходит полевой сбор с подразделениями войсковой ПВО - 16:36 На Балтийском флоте проходит полевой сбор с подразделениями войсковой ПВО Баскетболист "Реала" Фабьен Козюр признан MVP 25-го тура Евролиги - 16:43 Баскетболист Евгения Феофилактова очень дорожит своей собачкой - 16:57 Евгения Феофилактова очень дорожит своей собачкой В Турции объяснили покупку С-400 вместо Patriot - 17:36 В Турции объяснили покупку С-400 вместо Patriot В Рощинском гарнизоне ЦВО прошли тренировки по антитеррору - 17:50 В Рощинском гарнизоне ЦВО прошли тренировки по антитеррору Щехура и Францоуз вернутся в строй к старту 1/4 финала плей-офф КХЛ - 17:56 Щехура и Францоуз вернутся в строй к старту 1/4 финала плей-офф КХЛ Путин назвал некоторые высказывания Пескова «пургой» - 18:07 Путин назвал некоторые высказывания Пескова «пургой» Украинским пограничникам вверили судьбу агитпоездки Собчак в Крым - 18:08 Украинским пограничникам вверили судьбу агитпоездки Собчак в Крым Биатлонистки из РФ получили паралимпийские медали - 18:08 Биатлонистки из РФ получили паралимпийские медали За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у - 18:08 За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у Минобрауки РФ прокомментировало отказ от членства в ЦЕРН - 18:08 Минобрауки РФ прокомментировало отказ от членства в ЦЕРН ГПСУ: примем решение о пропуске Собчак в Крым на границе - 18:15 ГПСУ: примем решение о пропуске Собчак в Крым на границе Дамаск объявил о найденном у боевоков запасе химического оружия - 18:21 Дамаск объявил о найденном у боевоков запасе химического оружия Американка Шиффрин выиграла слалом на этапе КМ в Германии - 18:36 Американка Шиффрин выиграла слалом на этапе КМ в Германии Племянника Элизабет Херли ударили ножом в спину на улице Лондона - 18:36 Племянника Элизабет Херли ударили ножом в спину на улице Лондона «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера - 19:15 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
» » ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, погиб защитник ДНР

ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, погиб защитник ДНР


Добавлено: 12 мар 2018 в 15:08, Категория: Новости на сегодня
ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, погиб защитник ДНР

Днем 12 марта украинские военные открыли огонь по поселку Зайцево, расположенному на северной окраине Горловки.

Об очередном нарушении украинской стороной перемирия на Донбассе журналистам сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 12:50 ВСУ открыли огонь с применением стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению поселка Зайцево», — сообщил Якубов.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, между тем из собственных источников «Русской Весне» стало известно, что от пули снайпера в Зайцево погиб 20-летний боец Армии ДНР.

Мы проверяем полученную информацию.



Материалы по теме:

ВСУ обстреляли пригород Донецка, есть повреждения
ВСУ ведут огонь по Докучаевску, есть повреждения
ВСУ открыли огонь по Докучаевску, есть разрушения
В Зайцево из-за утреннего обстрела сгорел жилой дом
Добавлено: 12 мар 2018 в 15:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
У дома Авакова проходит акция протеста

У дома Авакова проходит акция протеста

Предсмертное предсказание ясновидящей Джуны о судьбе России появилось в сети

Предсмертное предсказание ясновидящей Джуны о судьбе России появилось в сети

Председателя «Яблока» задержали на митинге в Москве

Председателя «Яблока» задержали на митинге в Москве

Путин рассказал о захвате самолета перед открытием ОИ-2014

Путин рассказал о захвате самолета перед открытием ОИ-2014

Загрузка...



Лента новостей
Захарова прокомментировала продление Евросоюзом антироссийских санкций - 15:00 Захарова прокомментировала продление Евросоюзом антироссийских санкцийЛилия Четрару рассуждает о сильных женщинах - 14:56 Лилия Четрару рассуждает о сильных женщинахВ ресторане «На Мосфильмовской» пройдет ужин в четыре руки - 14:50 В ресторане «На Мосфильмовской» пройдет ужин в четыре рукиКэмерон Диас завершила кинокарьеру ради мужа - 14:49 Кэмерон Диас завершила кинокарьеру ради мужаСиноптики предсказали ледяные дожди и морозы в Москве - 14:43 Синоптики предсказали ледяные дожди и морозы в МосквеСибиряков предупредили о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой - 14:43 Сибиряков предупредили о риске таяния скотомогильников с сибирской язвойФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за роуминга - 14:43 ФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за роумингаБолее 40 человек погибли при крушении самолета в столице Непала - 14:42 Более 40 человек погибли при крушении самолета в столице НепалаРоссия снизила объем экспорта оружия - 14:42 Россия снизила объем экспорта оружияВласти Москвы согласовали митинг «Левого фронта» на день после выборов - 14:42 Власти Москвы согласовали митинг «Левого фронта» на день после выборовГитлянская: СБУ проводит 25 обысков у причастных к антиукраинским акциям - 14:21 Гитлянская: СБУ проводит 25 обысков у причастных к антиукраинским акциямСпасатели обнаружили под обломками потерпевшего крушение самолета в Непале тела погибших - 14:14 Спасатели обнаружили под обломками потерпевшего крушение самолета в Непале тела погибшихВратарь ХК "Сибирь" Салак не ведет переговоров с другими клубами - 14:08 Вратарь ХК Хизер Локлир избила бойфренда в целях самозащиты - 14:07 Хизер Локлир избила бойфренда в целях самозащиты
Последние новости
Песков отказался признать выборы причиной роста зарплат бюджетников - 16:30 Песков отказался признать выборы причиной роста зарплат бюджетников Кремль признал внимание Путина к ситуации со свалкой под Волоколамском - 16:30 Кремль признал внимание Путина к ситуации со свалкой под Волоколамском Тренер Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом» - 16:29 Тренер Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом» Песков не раскрыл место голосования Путина - 16:29 Песков не раскрыл место голосования Путина Пермского гематолога признали виновным в смерти пациентки - 16:29 Пермского гематолога признали виновным в смерти пациентки Депутаты хотят вернуть в школы уроки автодела - 16:29 Депутаты хотят вернуть в школы уроки автодела В Таганроге возбудили дело после массового отравления таллием - 16:28 В Таганроге возбудили дело после массового отравления таллием Заявление Путина поставило крест на последних иллюзиях Киева по Донбассу - 16:20 Заявление Путина поставило крест на последних иллюзиях Киева по Донбассу Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учения - 16:00 Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учения Украина не признает выборы президента РФ - 15:43 Украина не признает выборы президента РФ Такелажные работы от компании «Сизиф» - 15:32 Такелажные работы от компании «Сизиф» Ким Чен Ын собирается вести мирный диалог с Трампом, - СМИ - 15:21 Ким Чен Ын собирается вести мирный диалог с Трампом, - СМИ Курс рубля стабилен — потрясений не предвидится, заявил глава Минфина - 15:15 Курс рубля стабилен — потрясений не предвидится, заявил глава Минфина
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"