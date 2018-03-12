ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, погиб защитник ДНР

Днем 12 марта украинские военные открыли огонь по поселку Зайцево, расположенному на северной окраине Горловки.

Об очередном нарушении украинской стороной перемирия на Донбассе журналистам сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 12:50 ВСУ открыли огонь с применением стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению поселка Зайцево», — сообщил Якубов.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, между тем из собственных источников «Русской Весне» стало известно, что от пули снайпера в Зайцево погиб 20-летний боец Армии ДНР.

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