Заявление Путина поставило крест на последних иллюзиях Киева по Донбассу

Трудно представить руководство Российской Федерации, которое, учитывая сегодняшнюю антироссийскую политику киевского режима, откажется поддерживать ЛДНР. Об этом заявил Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, в своей статье, опубликованной в "Независимой газете".

"Буквально неделю назад аргументы тех, кто был уверен, что Москву можно принудить с помощью санкций и других мер не просто отказаться поддерживать Донбасс, но и заставить ополченцев смириться и принять условия Киева, выглядели пусть и крайне малоубедительными, но все же, если объективно говорить, то не совершенно фантастическими", - пишет автор материала.

"Однако так было до выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Теперь после этого выступления вряд ли кому-то придет в голову серьезно обсуждать аргументы подобного рода", – уверен эксперт.

При этом он отмечает, что официально Донбасс не отказывается от реинтеграции в Украину, но делает акцент на гарантировании региону особого (автономного - прим.) статуса путем введения необходимых для этого положений в Конституцию Украины.

"Такую интерпретацию Минска-2 Москва, естественно, с Донбассом разделяет. Трудно представить любое руководство России (с Путиным или без), которое, учитывая всю сегодняшнюю истерическую антироссийскую и антирусскую политику лидеров Украины, а также неготовность либо неспособность унять националистических радикалов, пошло в отказ бы от поддержки Донбасса", – пишет Погребинский.