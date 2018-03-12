Желание продолжить работу на посту главного тренера ХК "Автомобилист" есть - Крикунов

МАГНИТОГОРСК, 12 мар – РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что у него есть желание продолжить работу на своем посту в следующем сезоне.

"Автомобилист" в понедельник со счетом 1:3 уступил "Металлургу" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Магнитогорцы победили в серии 4-2 и вышли во второй раунд. Контракт Крикунова истекает по окончании сезона.

"Матч только окончен, сейчас вернемся домой и будем подводить итоги. Руководство будет решать, а у меня всё нормально с желанием продолжить работу. Оно, конечно, есть", - сказал Крикунов.