Зловещая находка ополчения под Луганском и предупреждение по ВСУ – ДНР и ЛНР, развитие событий

Донбасс, последние новости сегодня – 12 марта. В армии ЛНР выступили со срочным сообщением: в ближайшее время в отношении мирных жителей, а также сотрудников ОБСЕ могут последовать провокации со стороны ВСУ. Разведчики ополчения зафиксировали прибытие в разведгруппы оперативно-тактической группировки «Луганск» военной формы образца Народной милиции ЛНР.

Разведка народной республики выяснила, что целью готовящихся «спектаклей» является проведение украинскими силовиками провокаций в «серой зоне» под видом ВС ЛНР с целью дестабилизации ситуации, чтобы потом оправдать наступление и обвинить в преступлениях ополчение. В сообщении говорится, что объектами провокаций может стать мирное население прифронтовых районов, а также представители миссии ОБСЕ.

ДНР, последние новости – 12 марта. Представитель силового ведомства народной республики Эдуард Басурин сообщи об активизации украинских диверсантов в окрестностях Горловки. Украинские силовики перебросили ДРГ для совершения вылазок на территории ДНР, изначально диверсантов планировали направить в район Новоазовска, отметил он.

По его словам, в последнее время действия украинских диверсантов зафиксированы на Горловском направлении, в районе н.п. Зайцево.