«Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир

С 11 апреля авиакомпания «Аэрофлот» начнет совершать регулярные рейсы между Москвой и Каиром на самолетах Airbus A320. Сообщение соответствующего содержания поступило из пресс-службы перевозчика в РБК.

«С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной, что обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира», — говорится в этом сообщении.

Поначалу же «Аэрофлот» будет совершать перелеты Москва — Каир — Москва трижды в неделю. Продажа билетов на рейсы ведется с сегодняшнего дня.

Эту информацию уже подтвердил представитель аэропорта Шереметьево, откуда будут отправляться самолеты в Каир.

13 марта министр транспорта РФ Максим Соколов уточнил, что «Аэрофлот» подпишет со своим египетским контрагентом — авиакомпанией EgyptAir — все необходимые для возобновления авиасообщения документы, а потом Росавиация выдаст на это техническое разрешение, поскольку все нормативные акты для осуществления этих перелетов уже приняты.

Ранее сегодня стало известно, что четыре рейса EgyptAir Москва — Каир — Москва появились в расписании столичного аэропорта Домодедово: они состоятся 22 марта (прибытие и вылет), а также прилет 14 июня и вылет 26 июня.