«Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты в Каир с 11 апреля

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«Полёты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года», — добавляется в комментарии «Аэрофлота».

С 12 июня по 2 июля регулярность рейсов между названными городами будет увеличена до ежедневной.

Как отметили в компании, данное решение связано с повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения чемпионата мира по футболу в России предстоящим летом.

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