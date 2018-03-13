«Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты в Каир с 11 апреля

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Компания «Аэрофлот» приняла решение с 11 апреля возобновить регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва, отмечается в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.
«Полёты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года», — добавляется в комментарии «Аэрофлота».
С 12 июня по 2 июля регулярность рейсов между названными городами будет увеличена до ежедневной.
Как отметили в компании, данное решение связано с повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения чемпионата мира по футболу в России предстоящим летом.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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