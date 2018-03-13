Анастасия Лисова объяснилась перед подписчиками

После того, как я разместила осуждающее меня сообщение в Сторис, Я получила массу сообщений, как с поддержкой меня, так и с поддержкой этой дамочки с одной фотографией с изображением Анджелины Джоли в юности.Забота, безусловная любовь к своему ребеночку, конечно же поцелуйчики, не обязательно делать в страшном виде. Можно все совмещать, и заботу о ребёнке, и заботу о себе, и в целом о семье. Только это сложнее в разы, но результат твоих стараний придаёт ещё больше сил на дальнейшие успехи. Я об этом не раз писала в своём блоге!Что касается моего блога, тут мне нравится делиться своими лайфхаками, женскими секретами, какими-то находками или просто опытом в любой сфере. Я хочу, чтобы моя страница приносила реальную пользу моим подписчикам, и ещё я никогда не рекомендую у себя г*вно, хотя предложений очень много, но я все фильтрую, потому что знаю, что многие следуют моим советам.Конечно, я могу начать снимать в Сторис, как я меняю подгузоны по 10 раз за день, как за ночь несколько раз встаю, как зомби, на кормление, как со скоростью света одеваюсь после того, как ребёнок одетый лежит в коляске перед прогулкой и не дай Бог она вспотеет, как на руках по пол часа таскаю мою малышку, когда животик не проходит у неё. Ну это же очевидные мамские заботы, как раз-таки они пусть остаются за кадром. Кто знает, тот поймёт меня, а кто не знает, в своё время ещё узнает. И тема материнства мне безусловно интересна, и я в ней новичок, в отличии от красоты и спорта, но тем не менее своими новыми знаниями тоже по возможности с вами делюсь.Жаль, что мне приходится объяснять все это, думала все всё понимают, а оказывается что нет. Ах да, за последнюю неделю я отлучилась от своей девочки 2 раза на 2,5 часа и использовала это время по своему желанию. Советую всем мамочкам периодически оставаться наедине с собой или со своими делами, чтобы перезагрузится, если, конечно, есть возможность. Это нужно делать, чтобы с новыми силами с накрашенной улыбкой Моны Лизы улыбаться в зеркало себе, мужу и ребёнку.