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Артиллеристы ЗВО на полевых занятиях в Ленинградской области отработали уход на запасные огневые позиции


Добавлено: 13 мар 2018 в 10:15, Категория: Общество
Артиллеристы ЗВО на полевых занятиях в Ленинградской области отработали уход на запасные огневые позиции

С военнослужащими артиллерийского дивизиона артиллерийской бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в городе Луга Ленинградской области, прошли занятия по тактической подготовке.

Одной из особенностей тренировки стала отработка методики скрытого маневра на запасные огневые позиции.

В ходе проведения занятий артиллерийский дивизион, вооруженный самоходными гаубицами 2С19 «Мста-С», выполнял огневые задачи по установке неподвижного заградительного огня, действуя в интересах мотострелкового батальона.

После выполнения стрельбы военнослужащим была поставлена задача на совершение противоогневого маневра и перемещения на запасные огневые позиции.

Для усложнения задачи командование бригады приняло решение отследить маршрут движения колонны боевой техники с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БЛА). К моменту выхода беспилотников к заданной точке артиллеристы привели технику из боевого положения в походное и совершили скрытный маневр, используя рельеф местности и густые лесные массивы района занятий.

В результате скрытного маневра на запасные огневые позиции подразделение обнаружить не удалось.

Учебные мероприятия прошли в рамках полевого выхода артиллерийских подразделений ЗВО. В нем задействовано около 1000 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, а также привлечено более 5000 военнослужащих.

Мероприятия проводятся на полигонах в Северо-Западном и Центральном федеральных округах и завершатся в конце сентября.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 10:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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