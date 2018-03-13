Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым

Государственная авиационная служба Украины начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые летали в аннексированный Крым.«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн», — говорится в сообщении.Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.