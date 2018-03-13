Белый дом: Мы готовы помочь Великобритании по делу Скрипаля

Соединенные Штаты готовы предоставить Великобритании поддержку по ситуации с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. С таким заявлением выступила спикер Белого дома Сара Сандерс, передает Укринформ.

«Мы внимательно следим за этим инцидентом, воспринимаем его очень серьезно. Использование смертельно опасного реагента нервно-паралитического действия против граждан Великобритании на британской территории является возмутительным… Мы стоим вместе с нашим союзником, Великобританией. Они продолжают изучать некоторые детали относительно этого. Мы и в дальнейшем будем работать вместе с Британией и безусловно, будем поддерживать их в этом процессе», — сказала Сандерс.

Она также заявила, что США готовы предоставить Великобритании «любую поддержку».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля отравили разработанным Россией военным веществом.

Фото: Business Insider