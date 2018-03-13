Белый дом не готов обвинить Российскую Федерацию в отравлении Скрипаля

Вашингтон поддерживает Лондон в проведении следственных действий и выяснении обстоятельств отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив при этом, что США считают данное происшествие «беспределом».

Сандерс подчеркнула, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией, считая её серьёзной, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что со своей стороны Вашингтон поддерживает Лондон в проведении следственных действий и готов оказать всяческую помощь.