Боевики выпустили ракеты по жилым кварталам Дамаска

Террористы выпустили пять ракет по населённым районам сирийской столицы. В результате удара пострадали жители Дамаска, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Параллельно в южной части провинции началась эвакуация бандформирований в Идлиб. Тем не менее не все экстремисты согласились оставить территории Дамаска: часть группировок, выступающих против условий сирийского правительства, открыли огонь против армии президента республики Башара Асада, чтобы осложнить эвакуацию.

В провинции Даръа между тем радикалы начали спецоперацию против военных, чтобы сорвать их продвижение в Восточной Гуте.

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