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Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам


Добавлено: 13 мар 2018 в 06:43, Категория: Новости на сегодня
Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам

Конгрессмены США пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими палатами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами.

«Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями», — грозятся в письме конгрессмены, направленном в Белый дом.

Законодатели обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России. Конгрессмены подчеркнули, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

После публикации списка министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 06:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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