Бывший королевский дворецкий рассказал о сходстве Меган Маркл и принцессы Дианы

Меган Маркл и принцесса Диана

Несмотря на то что пока Меган Маркл еще официально не стала членом королевской семьи, многие ее уже таковой считают. Вчера бывшая актриса впервые появилась на публике вместе с королевой Елизаветой II, и выглядела она в такой знатной компании вполне уверенно. Кажется, с ролью супруги принца Гарри Меган справится просто отлично.

Меган Маркл и принц Гарри

Как рассказал Грант Гарольд, британский эксперт по этикету и бывший королевский дворецкий, он увидел некоторые сходства в поведении Меган Маркл и покойной принцессы Дианы. Так, во время недавней поездки в Бирмингем Меган позволила себе обнять несколько школьников. То же делала и принцесса Диана много лет назад, а это, по его словам, не совсем типичные поступки для членов королевский семьи:

Это был очень милый жест. Но это довольно необычно. Впрочем, у Меган свой взгляд на некоторые вещи. Вспомните и принцессу Диану, она тоже обнимала людей и была этим знаменита,

— поведал он.

Меган МарклПринцесса Диана

Гарольд также отметил, что, несмотря на теплое общение с простыми людьми, Меган теперь придется отказаться от некоторых вещей. Например, бывшая актриса больше не должна будет раздавать автографы, а также делать селфи с поклонниками.

Ей придется тщательно следить за тем, что она говорит и как она это делает. Меган нужно будет контролировать каждый свой шаг — что она делает, как ест, как держит свою чашку, как одевается. Ей нужно будет приспособиться к очень многим вещам,

— добавил он.

По мнению Гарольда, привыкнуть к некоторым вещам Меган будет не так просто, так как, в отличие, например, от Кейт Миддлтон, которая выросла в Англии и знакома со многими местными традициями, Меган воспитывалась в другой стране и другой культуре.

Но что очень здорово — это то, что у Меган есть замечательная золовка, которая сможет дать ей много советов и многому научить,

— заключил он.

Впрочем, изучать правила королевского этикета Меган уже начала и, как заверил Гарольд, после свадьбы с принцем Гарри сможет их немного скорректировать для себя, если, конечно, остальные члены семьи не будут против.

Меган Маркл, принц Гарри и Кейт Миддлтон