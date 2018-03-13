ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение своих запретов

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что в консультативном докладе для общественных консультаций регулятор предложил ввести уголовную ответственность за операции, проведенные в обход существующих запретов, сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что у ЦБ есть право запрещать какие-либо операции, наличие этого запрета, к сожалению, не гарантирует его исполнение. И мы видим определенное количество случаев, когда банки действуют в нарушение наших запретов и ограничений. Поэтому мы хотели бы обсудить очень непростой вопрос ответственности за нарушение запретов Банка России», — сообщил агентству Василий Поздышев.

Он отметил, что необходимо обсудить введение уголовной ответственности, которая является наиболее эффективной мерой. Представитель регулятора также подчеркнул, что даже при наличии информации о введении мер правовые риски клиентов и контрагентов не исключаются, так как последствия совершения сделки с период действия запрета законодательно прямо не прописаны.

«В противном случае все те умышленные действия… в значительной мере приводят к тому, что страдают не связанные с ними кредиторы, им наносится больший ущерб, и больший ущерб наносится государству в лице ЦБ, который потом должен докапитализировать эти банки на значительные суммы», — подчеркнул Поздышев.

ЦБ сообщает, что комментарии и предложения к докладу принимаются до 15 апреля. Скорее всего, консультации с банковским сообществом будут завершены к лету.