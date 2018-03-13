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ЦРУ впервые в истории возглавит женщина


Добавлено: 13 мар 2018 в 18:08, Категория: Новости на сегодня
ЦРУ впервые в истории возглавит женщина

Руководителем Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) впервые в истории спецслужбы станет женщина. После назначения прежнего главы ЦРУ Майка Помпео госсекретарем США ведомство возглавит Джина Хаспел, следует из сообщения в твиттере президента США Дональда Трампа.

Хаспел работает в Центральном разведывательном управлении с 1985 года. В феврале Трамп назначил ее заместителем директора спецслужбы, и она стала второй по счету женщиной в истории ЦРУ, занявшей этот пост (после Аврил Хейнс, назначенной замглавы управления в 2013 году решением тогдашнего президента США Барака Обамы).

Конгрессмены убеждали Трампа пересмотреть решение о назначении Хаспел замруководителя ЦРУ: в ее послужном списке есть крайне неоднозначные страницы, связанные с подозрениями в уничтожении видеозаписей пыток задержанных. Сообщается, что в начале 2000-х годов Хаспел управляла одной из тайных тюрем Центрального разведывательного управления, находившейся в Таиланде.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 18:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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