Дело Улюкаева направлено в Мосгорсуд на пересмотр

Замоскворецкий суд Москвы направил уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, на пересмотр в Московский городской суд, сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

Хиль уточнила, что материалы уголовного дела и жалобы адвокатов по делу Улюкаева направлены в Мосгорсуд 13 марта.

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что пока не получили документы.

Напомним, 15 декабря 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 130 млн рублей штрафа за взятку. В настоящее время экс-министра содержат в СИЗО «Кремлевский централ».