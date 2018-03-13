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Депрессия и стресс признаны заразными


Добавлено: 13 мар 2018 в 02:56, Категория: В мире
Депрессия и стресс признаны заразными
Канадские ученые выяснили, что депрессия и стресс могут быть заразными.

Специалисты из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари назвали депрессию и стресс заразными.

По словам ученых, эти психологические расстройства можно перенять друг у друга, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Исследователи поставили опыт на лабораторных мышах и выяснили, что такие недуги могут серьезно повредить мозг.
В рамках эксперимента в клетку к спокойной мыши подсаживали испытывающего повышенное возбуждение другого грызуна. В итоге, через некоторое время высокий уровень гормона стресса во наблюдался уже у обоих животных.

Ученые считают, что этот механизм подобным образом может работать и в случае с человеком.


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Добавлено: 13 мар 2018 в 02:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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