Депрессия и стресс признаны заразными

Канадские ученые выяснили, что депрессия и стресс могут быть заразными.Специалисты из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари назвали депрессию и стресс заразными.По словам ученых, эти психологические расстройства можно перенять друг у друга, сообщает сайт «Комсомольской правды».Исследователи поставили опыт на лабораторных мышах и выяснили, что такие недуги могут серьезно повредить мозг.В рамках эксперимента в клетку к спокойной мыши подсаживали испытывающего повышенное возбуждение другого грызуна. В итоге, через некоторое время высокий уровень гормона стресса во наблюдался уже у обоих животных.Ученые считают, что этот механизм подобным образом может работать и в случае с человеком.