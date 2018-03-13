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» » Есть ли в США сумасшедшие? — экс-глава Генштаба РФ о возможном ударе США по Дамаску

Есть ли в США сумасшедшие? — экс-глава Генштаба РФ о возможном ударе США по Дамаску


Добавлено: 13 мар 2018 в 14:14, Категория: Новости на сегодня
Есть ли в США сумасшедшие? — экс-глава Генштаба РФ о возможном ударе США по Дамаску

У США должно хватить здравого смысла не наносить удар по Дамаску, это может привести к серьезному военному конфликту, заявил бывший начальник российского Генштаба генерал армии Юрий Балуевский.

«От США всего можно ожидать. Но надеюсь, что сумасшедших нет», — сказал Балуевский во вторник «Интерфаксу».

Российские военные примут меры, если США нанесут удар по Дамаску, заявил ранее во вторник на совещании начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, США планируют обвинить правительственные силы Сирии в применении химоружия.

«В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска, — сказал начальник Генштаба. — В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».



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Добавлено: 13 мар 2018 в 14:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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