Фигуристке Медведевой запретили ехать на ЧМ из-за травмы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева, завоевавшая золото в командном зачете и серебряную медаль в одиночном катании в Пхёнчхане, не будет принимать участие в чемпионате мира, который стартует в Милане через неделю. Причиной этого решения стала необходимость реабилитации после травмы.

«Состав сборной команды России, объявленный 3 марта, к настоящему моменту претерпел изменение — к большому сожалению, в чемпионате мира не сможет принять участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Федерации катания на коньках России (ФККР).

Медведева получила травму правой стопы еще в прошлом году и пропустила из-за нее финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU, ИСУ) и чемпионат России. Вместо этого фигуристка сосредоточилась на подготовке к южнокорейской Олимпиаде, однако так и не смогла полноценно реабилитироваться.

«Ей пришлось бороться с болью и во время выступления на Олимпиаде. А после возвращения из Кореи боли в стопе усилились», — пояснили в ФККР. В сообщении пресс-службы федерации говорится, что на прошлой неделе врачи обследовали фигуристку и пришли к выводу, что «во избежание возможного хирургического вмешательства Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов», на срок от четырех до восьми недель. Если Евгения выполнит это условие, ей разрешено продолжать тренироваться на льду и в зале.

Третьим номером в российской команде на ЧМ станет Станислава Константинова — первая запасная участница по итогам чемпионата России 2018 года.