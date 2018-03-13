Гендиректор «Почты России» назвал срок ликвидации очередей в отделениях

Глава «Почты России» Николай Подгузов допустил возможность «ликвидации» очередей в почтовых отделениях по всей стране уже до конца нынешнего года, передает RNS.

«Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами», — пояснил Подгузов. По его словам, объем почтовых отправлений при этом растет.

Напомним, ранее гендиректор «Почты России» обещал, что в ближайшую пятилетку срок доставки почтовых отправлений сократится до трех суток, а в отделениях появятся системы идентификации личности клиентов, благодаря которым оператор сможет подготовить товары, за которыми пришел посетитель, пока он стоит в очереди. На данный момент средний срок доставки почтовых отправлений, по словам Подгузова, составляет пять-семь дней.

В настоящее время «Почта России» реализует стратегию развития, принятую в 2013 году. Срок ее действия закончится в нынешнем году, после чего будет принята новая стратегия. Она, как заверил руководитель ведомства, учтет условия времени — в частности, цифровизацию, поскольку россияне становятся «все более требовательными к срокам получения посылок».