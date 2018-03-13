Генпрокуратура назвала самое массовое нарушение в похоронных услугах

Генеральная прокуратура РФ завела 23 уголовных дела по итогам проведенной ее сотрудниками проверки российского рынка похоронных услуг. Предостережения о недопустимости нарушения закона сделаны 64 должностным лицам, свыше 2 тысяч чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности, пишут «Ведомости».

Проверка проводилась в конце прошлого года, в ней также участвовали сотрудники МВД. Совместно с представителями Генпрокуратуры им удалось выявить 35 тысяч нарушений закона, самым распространенным из которых оказалось «несоблюдение требований к содержанию мест захоронения и нарушения закона при использовании земельных участков для захоронений (в том числе самовольный захват и нецелевое использование)».

Кроме того, работники Генеральной прокуратуры выявили множественные случаи «необоснованного отказа в выплате социального пособия на погребение или создания дополнительных трудностей при его получении».

По итогам проверки правовое ведомство пришло к выводу, что государственному регулированию рынка похоронных услуг в России необходима корректировка, так как соответствующий закон не менялся на протяжении более двух десятилетий.

Напомним, проверить рынок похоронных услуг Генпрокуратуре поручил президент РФ Владимир Путин в августе 2017 года. Основной задачей, поставленной им перед сотрудниками ГП, было повышение качества и доступности ритуальных услуг с учетом московского опыта. В столице эту сферу активно контролирует государство— хотя, как отмечают СМИ, это не спасает рынок от «серых» агентов, оборот которых в целом по стране достигает 120-150 млрд рублей.