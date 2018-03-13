Генсек НАТО подтвердил сотрудничество с Британией по делу Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о совместной работе с британскими властями по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает «Укринформ».

Столтенберг подчеркнул, что в альянсе обеспокоены сведениями о применении боевого нервно-паралитического вещества в Объединенном Королевстве.

«Использование военного нервно-паралитического вещества — это ужасно и недопустимо... Великобритания является очень весомым союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

Ее поддержал госсекретарь США Рекс Тиллерсон и выразил возмущение очередной демонстрацией Россией «подобного поведения».

В ответ в Совете Федераций напомнили западным оппонентам, что все запасы газа «Новичок», которым по версии британской стороны был отравлен Скрипаль, были ликвидированы в России еще в 90-е годы прошлого века.