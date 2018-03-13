Генштаб ВС РФ предупредил США об ответе на удар по Дамаску

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов предупредил США, что при необходимости Россия ответит на планируемый американцами ракетно-бомбовый удар по Дамаску. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — цитирует Герасимова «Интерфакс».

По его словам, США планируют нанести удар по правительственным кварталам в Дамаске, воспользовавшись в качестве предлога обвинением в химической атаке со стороны режима действующего президента Сирии Башара Асада и поддерживающих его российских властей. Дело в том, что в правительственных учреждениях и на объектах сирийского министерства обороны находятся военные из РФ, напомнил Герасимов.

Постпред США при ООН Никки Хейли накануне сообщила, что Вашингтон может «начать действовать самостоятельно», если Совет Безопасности организации не предпримет никаких мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте: сирийские войска там теснят повстанцев.

«Это не тот путь, какой бы мы предпочли, но тот, к какому прибегали раньше и готовы прибегнуть сейчас. Когда международное сообщество отказывается от действий, наступает время отдельных стран принять собственные меры», — заявила Хейли членам Совбеза ООН. Она также напомнила, что в прошлом году после аналогичного предупреждения Пентагон нанес ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат (сообщалось, что оттуда вылетели военные самолеты, принимавшие участие в химической атаке на подконтрольный сирийской оппозиции поселок Хан-Шейхун).

Жертвами того удара стали по меньшей мере шесть человек, в том числе военные. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал действия США угрозой безопасности российских войск в Сирии.