Гибель Вселенной: три сценария космического апокалипсиса выдвинули ученые

Обычно Вселенную описывают как нечто бесконечное. Большинство ученых сходятся во мнении, что в один прекрасный день космос перестанет существовать. Сказать точно, когда это произойдет, сложно. Однако на сегодняшний день ученые выдвигают несколько сценариев космического апокалипсиса.

В научном мире получили распространение три основных теории гибели Вселенной.

Всем известно о Большом взрыве, когда Вселенная резко начала расширяться, в результате появились время, пространство и материя. По предположению исследователей, это произошло примерно 13,8 миллиарда лет назад. Мы можем наблюдать, что сейчас космос расширяется, но, не исключено, что со временем общие гравитационные силы Вселенной постепенно затормозят это движение и начнут стягивать всю материю в одно место. Ученые назвали этот сценарий Большим столкновением. Согласно этой теории, Вселенная может сжаться в одну маленькую точку, а затем вновь повторится Большой взрыв.

Противоположностью теории Большого столкновения служит версия о Большом разрыве, когда темная энергия во Вселенной окажется мощнее, чем гравитация. Космос будет расширяться все быстрее и быстрее, в итоге темная энергия разорвет на части все атомы во Вселенной.

Еще одна теория известна под названием «Большое замерзание». Вселенная продолжит расширяться, расстояние между небесными телами и галактиками будет постоянно расти, в результате тепловая энергия распределится на большее пространство. Это приведет к тому, что Вселенная станет слишком холодной и не сможет порождать и поддерживать жизнь. Космос останется без звезд, планет и даже черных дыр — по большому счету, вообще ничего не останется.