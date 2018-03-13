Глава Генштаба назвал условие, при котором Россия нанесет ответный удар в Сирии

Вооруженные силы РФ готовы применить ответные меры в случае, если удары, которые Запад готовится нанести в Сирии, будут угрожать жизни российских военных.

Об этом заявил на брифинге начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, комментируя обостряющуюся ситуацию в САР и готовящиеся провокации в Восточной Гуте.

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим ВС РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.

Мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются», — цитируют Герасимова РИА Новости.