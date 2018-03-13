Госдеп поверил в причастность России к отравлению Скрипаля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне согласны с позицией британского премьера Терезы Мэй относительно причастности России к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тиллерсон отметил, что в США возмущены очередной демонстрацией «подобного поведения».

«Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе. Мы согласны, что ответственные должны столкнуться с серьезными последствиями»,— сказал Тиллерсон. Однако он добавил, что не знает, было ли причастно к покушению российское правительство.

Американский госсекретарь заявил, что США продолжат «координировать свои дальнейшие действия с партнерами», и отметил, что уже обсуждал с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном выводы, к которым пришли в Лондоне.

Тиллерсон также назвал Россию «безответственной силой, несущей нестабильность миру и действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран».

В посольстве России в США заявили «Интерфаксу», что заявления британских властей о причастности Москвы к отравлению бывшего разведчика бездоказательны.

«Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?» — задались вопросом в российской дипмиссии.

В российском посольстве отметили, что доказательств правоты американских и британских властей нет.

На сайте премьер-министра Великобритании опубликовано сообщение о том, что Тереза Мэй уведомила президента Франции Эммануэля Макрона об «агрессивном поведении России». «Они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и согласились в том, что важно реагировать на него сообща с союзниками», — сказано в заявлении. Мэй и Макрон также договорились тесно координировать свои действия по мере продвижения расследования и после ответа России.