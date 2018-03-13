Госдеп заявил о готовности конкурировать с Россией на рынке газа

Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в страны Европы. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк, сообщает РИА «Новости».
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По ее мнению, США уже конкурируют с Россией как экспортёр сжиженного природного газа и нефти на глобальном рынке. «Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ», — добавила она.
Однако она признала, что США могут продать в Европе намного меньше газа, чем то объем, который Россия может поставить с помощью трубопроводов. Ранее Оудкирк признала, что блокировка газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияет на внешнюю политику России, но может «поддержать» Украину.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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