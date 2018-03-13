Госдепартамент объяснил цель противодействия «Северному потоку — 2»

Зампомощника госсекретаря США Сандра Оудкирк признала, что блокировка газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияет на внешнюю политику России, но может «поддержать» Украину.

«Никто в Госдепартаменте не верит, что блокировкой «Северного потока» можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — цитирует РИА «Новости» ее заявление.

Оудкирк считает, что проект также будет иметь «масштабные геостратегические последствия» для нескольких поколений европейцев, а продвижение «Газпрома» может привести к исчезновению «альтернативного» американского сжиженного природного газа с европейских рынков.

В воскресенье, 11 марта, главы парламентов Литвы, Латвии и Польши выступили против «Северного потока — 2», а также потребовали от других стран ЕС «активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка Евросоюза». Это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В документе «Северный поток-2» называется политическим инструментом, который направлен на выработку зависимости ЕС от российского газа. «На проект Nord Stream 2 следует смотреть с точки зрения более широкой современной перспективы с учетом информационной и кибернетической враждебности России, а также военной агрессии», — говорится в обращении.

Ввод в строй расширения «Северного потока-2» намечен на конец 2019 года. Две нитки газопровода мощностью по 27,5 миллиарда кубических метров в год пройдут по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья ФРГ. Против реализации проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт голубого топлива в Европу.

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