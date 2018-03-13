ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции

22-летний мужчина изготовил дубликат ключа от квартиры французского дипломата в Киеве, проник в нее и похитил имущество стоимостью 740 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру и похитил имущество дипломата на общую сумму около 740 000 гривен», — заявил Лысенко.

По словам спикера ГПУ, Киевская прокуратура объявила о подозрении грабителю, им является ранее судимый уроженец города Шахтерск Донецкой области.

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Фото: kluch.ua