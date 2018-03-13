Группа разминирования БФ обезвредила боеприпасы времен Великой Отечественной войны на федеральной трассе в Калининградской области

Мобильная группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота (БФ) обезвредила 15 килограммов тротиловых шашек времен Великой Отечественной войны, найденных в поселке Шепетовка Неманского городского округа Калининградской области.

Взрывоопасные предметы были обнаружены сотрудниками подрядной организации во время капитального ремонта моста через ручей на 44-м километре федеральной трассы А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой.

Флотские инженеры на месте произвели разведку, а затем изъяли из грунта взрывоопасные предметы и вывезли опасные находки на один из полигонов БФ для последующего уничтожения.

С начала 2018 года флотские саперы реализовали более 50 заявок, обезвредили и уничтожили свыше 500 снарядов. Это, как правило, артиллерийские боеприпасы больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны.

Все найденные взрывоопасные предметы уничтожаются в специально оборудованных местах на военных полигонах в Калининградской области.