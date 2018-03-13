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Холлербах покинул пост главного тренера футбольного клуба "Гамбург"


Добавлено: 13 мар 2018 в 02:28, Категория: Спорт
Холлербах покинул пост главного тренера футбольного клуба "Гамбург"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Руководство немецкого футбольного клуба "Гамбург" освободило от должности главного тренера команды Бернда Холлербаха.

Как отмечается на официальном сайте "Гамбурга", место Холлербаха занял тренер молодежной команды Кристиан Титц, который будет руководить клубом до конца сезона.

Под руководством Холлербаха, который был назначен в конце января, "Гамбург" не одержал ни одной победы, а в субботу был разгромлен "Баварией" в гостевом матче чемпионата Германии со счетом 6:0.

После 26 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице бундеслиги, на 7 очков отставая от идущего 16-м "Майнца".



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Добавлено: 13 мар 2018 в 02:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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